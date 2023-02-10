Силы ПВО над Днепропетровщиной сбили 9 российских ракет

О попаданиях не сообщается.
Над Днепропетровской областью силы ПВО 10 февраля сбили 9 российских крылатых ракет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"9 крылатых ракет сбито над Днепропетровщиной", – говорится в коротком заявлении.
Напомним, Россия 10 февраля устроила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы раздались и в Кривом Роге на Днепропетровщине.
Позже глава Криворожской ГВА Александр Вилкул сообщил, что во время массированного обстрела Украины 10 февраля в Криворожском районе силы ПВО сбили 4 вражеских ракеты.
Добавим, что всего РФ в этот день выпустила по Украине 71 крылатую ракету, из них 61 была сбита силами ПВО. Однако есть попадания по объектам энергетики в шести областях.
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