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Силы ПВО над Днепропетровщиной сбили 9 российских ракет

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Силы ПВО над Днепропетровщиной сбили 9 российских ракет

Фото: Associated Press

О попаданиях не сообщается.

Над Днепропетровской областью силы ПВО 10 февраля сбили 9 российских крылатых ракет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"9 крылатых ракет сбито над Днепропетровщиной", – говорится в коротком заявлении.

Напомним, Россия 10 февраля устроила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы раздались и в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Позже глава Криворожской ГВА Александр Вилкул сообщил, что во время массированного обстрела Украины 10 февраля в Криворожском районе силы ПВО сбили 4 вражеских ракеты.

Добавим, что всего РФ в этот день выпустила по Украине 71 крылатую ракету, из них 61 была сбита силами ПВО. Однако есть попадания по объектам энергетики в шести областях.

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Дата публикации
Просмотры
514
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