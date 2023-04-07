Саакашвілі заявив, що помирає: його організм отруєний

За словами експрезидента Грузії, його смерть може викликати політичний хаос у Грузії та “буде вважатися перемогою Путіна”.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який за вироком грузинського суду перебуває в ув’язненні у Тбілісі, заявив, що невдовзі може померти, якщо не отримає належної медичної допомоги за кордоном. Він стверджує, що його організм має ознаки отруєння важкими металами.

Про це йдеться у його публікації в Politico

“Коли я повернувся до Грузії в жовтні 2021 року після восьми років вигнання, щоб підтримати вільні та чесні парламентські вибори, я був здоровим, енергійним 54-річним чоловіком... Під час ув’язнення моє здоров’я різко погіршилося, я зараз вмираю”, - написав колишній президент країни.

За словами Саакашвілі, він страждає від понад 20 серйозних хвороб, усі з яких розвинулися під час ув’язнення.

“Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами... Стає все очевиднішим, що я скоро помру, якщо не отримаю належну медичну допомогу за межами країни”, - наголосив він.

Саакашвілі зазначив, що його смерть може викликати політичний хаос у Грузії та “буде вважатися перемогою Путіна”.

“Чоловік [президент РФ Володимир Путін], який колись погрожував “підвісити мене за яйця”, безсумнівно, несе відповідальність за моє теперішнє скрутне становище”, - вважає колишній президент Грузії.

Раніше експертиза волосся Міхеіла Саакашвілі показала підвищений вміст в організмі вісмуту, барію і ртуті. Уряд Польщі заявив, що в цій країні готові прийняти експрезидента Грузії на лікування.

Нагадаємо, експрезидент Грузії в ув’язненні втратив майже половину колишньої ваги, медики передрікають йому поліорганну недостатність.

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