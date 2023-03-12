Ув’язнений Саакашвілі у стані, близькому до смерті — ЗМІ

Експрезидент Грузії в ув’язненні втратив майже половину колишньої ваги, медики передрікають йому поліорганну недостатність.
Засуджений до позбавлення волі експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого останнім часом утримують у лікарні у Тбілісі, перебуває у стані, близькому до смерті.
Про це політик сказав у коментарі британському виданню Sky News.
Журналістів видання не допустили до ув’язненого, але вони змогли передати запитання Саакашвілі через його адвоката і отримати письмові відповіді.
"Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз маю 64. Якщо вага стане менш ніж 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність", — написав експрезидент Грузії.
Саакашвілі також поскаржився на те, що постійно відчуває біль.
“Я весь час у ліжку, мої кістки розпадаються, і це викликає нестерпний біль”, - описав він своє самопочуття.
Адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе повідомив, що стан його підзахисного погіршується з кожним днем.
“Це жахливе видовище. Він схожий на в’язня концтабору в нацистській Німеччині”, - сказав він.
Нагадаємо, 15 лютого Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав владу Грузії звільнити експрезидента країни та громадянина України Міхеіла Саакашвілі, відправити його на лікування за кордон.
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