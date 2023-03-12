Заключенный Саакашвили в состоянии, близком к смерти — СМИ

Экс-президент Грузии в заключении потерял почти половину прежнего веса, медики предрекают ему полиорганную недостаточность.
Приговоренный к лишению свободы экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, которого в последнее время содержат в больнице в Тбилиси, находится в состоянии, близком к смерти.
Об этом политик сказал в комментарии британскому изданию Sky News.
Журналистов издания не допустили к заключенному, но они смогли передать вопросы Саакашвили через его адвоката и получить письменные ответы.
"Сначала я весил 120 килограммов, сейчас имею 64. Если вес станет меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", — написал экспрезидент Грузии.
Саакашвили также пожаловался на то, что постоянно ощущает боль.
"Я все время в постели, мои кости распадаются, и это вызывает невыносимую боль", — описал он свое самочувствие.
Адвокат экспрезидента Шалва Хачапуридзе сообщил, что состояние его подзащитного ухудшается с каждым днем.
“Это ужасное зрелище. Он похож на заключенного концлагеря в нацистской Германии”, — сказал он.
Напомним, 15 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии уволить экспрезидента страны и гражданина Украины Михеила Саакашвили, отправить его на лечение за границу.
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