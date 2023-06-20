Шольц звернувся до Китаю щодо війни в Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц закликав Китай більше використовувати свій вплив на Росію, щоб змінити хід війни в Україні.

Про це пише видання SkyNews.

За його словами, Пекін не повинен постачати зброю Росії, а війна в Україні не повинна стати замороженим конфліктом.

Канцлер Німеччини зробив це зауваження сьогодні в Берліні після переговорів з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Китай заявив, що хоче виступати в якості мирного переговорника між Росією та Україною, але на Заході є підозри щодо допомоги, яку Пекін надає Москві.

Згідно з оприлюдненими документами Пентагону, в якийсь момент Китай погодився таємно передати росіянам зброю для війни в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що готовий до тривалої війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський президент-диктатор Володимир Путін хоче захопити сусідні території. Політик згадав не лише Україну, а й Білорусь.

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