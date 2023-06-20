Экс-военный пилот собирал данные о коллегах и аэродромах ВСУ – СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила российского агента, собиравшего разведданные об аэродромах ВСУ и персональных данных украинских военных летчиков. Предателем оказался военный пилот в отставке, житель временно оккупированного Бердянска.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, в начале полномасштабного вторжения РФ предатель дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ, с которым ранее учился в училище летчиков. Мужчина предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины.

"Ппредатель готовил списки действующих пилотов Воздушных сил ВСУ. Прежде всего, агрессора интересовали специалисты, имеющие практический опыт управления самолетами Mиг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 и Ил-76, а также вертолетами Ми-8 и Ми-24. По оперативным данным, эти сведения рашисты планировали использовать для попыток вербовки украинских летчиков в пользу страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Для сбора персональных данных предатель обзванивал бывших сокурсников и "в темную" расспрашивал у них "нужную" информацию, в том числе дополнительные контактные данные, места жительства и несения службы.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Пока фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории на юге Украины. Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.

Напомним, СБУ задержала российского информатора, который хотел сорвать контрудары 3-й штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом.

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