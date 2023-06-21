ЗСУ влаштували яскравий феєрверк на складі БК окупантів – відео

Українські військові знищили ворожий склад з боєприпасами.
Українські військові продовжують успішно нищити російських загарбників та їхню техніку з боєприпасами.
Пресслужба ОК "Північ" оприлюднила відео з феєрверками та салютом на складі окупантів.
"Яскравий феєрверк на складі БК окупантів – результат ефективної взаємодії аеророзвідників групи БпАК "Волинь" та влучної роботи 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 21 червня 2023 року ЗСУ знищили близько 222 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 540 військових.
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