ЗСУ влаштували яскравий феєрверк на складі БК окупантів – відео

Українські військові продовжують успішно нищити російських загарбників та їхню техніку з боєприпасами.

Пресслужба ОК "Північ" оприлюднила відео з феєрверками та салютом на складі окупантів.

"Яскравий феєрверк на складі БК окупантів – результат ефективної взаємодії аеророзвідників групи БпАК "Волинь" та влучної роботи 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка", - йдеться у повідомленні.

Яскравий феєрверк з салютом: ЗСУ знищили склад окупантів з боєприпасами

Нагадаємо, станом на 21 червня 2023 року ЗСУ знищили близько 222 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 540 військових.

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