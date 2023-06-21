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ЗСУ влаштували яскравий феєрверк на складі БК окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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2296
Час на прочитання
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ЗСУ влаштували яскравий феєрверк на складі БК окупантів – відео

ЗСУ влаштували яскравий феєрверк на складі БК окупантів. Фото: скриншот.

Українські військові знищили ворожий склад з боєприпасами.

Українські військові продовжують успішно нищити російських загарбників та їхню техніку з боєприпасами.    

Пресслужба ОК "Північ" оприлюднила відео з феєрверками та салютом на складі окупантів.   

"Яскравий феєрверк на складі БК окупантів – результат ефективної взаємодії аеророзвідників групи БпАК "Волинь" та влучної роботи 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка", - йдеться у повідомленні.

Яскравий феєрверк з салютом: ЗСУ знищили склад окупантів з боєприпасами

Яскравий феєрверк з салютом: ЗСУ знищили склад окупантів з боєприпасами

Нагадаємо, станом на 21 червня 2023 року ЗСУ знищили близько 222 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 540 військових.

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Дата публікації
Перегляди
2296
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