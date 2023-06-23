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С начала года на воде погибли 30 детей: ГСЧС обратилась к украинцам

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
145
Время на прочтение
1 мин
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С начала года на воде погибли 30 детей: ГСЧС обратилась к украинцам

В Украине с начала года на водоемах погибли 30 детей / Фото: Pexels

Чрезвычайники просят родителей относиться к детям внимательнее.

С начала этого года на водоемах Украины погибли 30 детей. Спасатели призывают родителей внимательнее относиться к своим детям.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как отмечается, с начала этого года на воде погибли три десятка детей и 382 взрослых.

“Сейчас дети находятся на каникулах, поэтому родителям следует особо уделить внимание их безопасности и интересоваться, как малыши проводят свой досуг. Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью ваших родных, ведь иногда это может стоить жизни”, — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что военные наградили 7-летнюю девочку "званием" лучшего командира за ее вклад в победу.

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Дата публикации
Просмотры
145
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