С начала года на воде погибли 30 детей: ГСЧС обратилась к украинцам

С начала этого года на водоемах Украины погибли 30 детей. Спасатели призывают родителей внимательнее относиться к своим детям.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как отмечается, с начала этого года на воде погибли три десятка детей и 382 взрослых.

“Сейчас дети находятся на каникулах, поэтому родителям следует особо уделить внимание их безопасности и интересоваться, как малыши проводят свой досуг. Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью ваших родных, ведь иногда это может стоить жизни”, — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что военные наградили 7-летнюю девочку "званием" лучшего командира за ее вклад в победу.

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