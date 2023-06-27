Ракетна атака по Кременчуку: Ігнат повідомив перші подробиці

Вдень 27 червня під час повітряної тривоги російські окупанти випустили по Кременчуку Полтавської області ті ракети, що і торік вдарили по торговому центру "Амстор".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у низці регіонів України, з російського аеродрому злітали бомбардувальники Ту-22м3. Вони є носіями ракет Х-22. У повітряному просторі РФ було помічено щонайменше два літаки. Ворог випустив щонайменше два об'єкти. Пуски ракет були здійснені приблизно об 11:50.

"Рік тому така ж ракета (Х-22 - Ред.) у Кременчуці влучила, куди сьогодні й полетіла. Власне рік потому знову б'ють цією ж ракетою і знову в напрямку Кременчука", - наголосив він.

До слова, швидкість понад 4000 кілометрів на годину.

Ракетний удар по Кременчуку

Вдень 27 червня, у Полтавській області о 11:53 було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала 13 хв. Згодом стало відомо про пуски ракет.

В Повітряних силах повідомили, що ракети заходять у повітряний простір України із Сумщини. Стало відомо, що вони рухаються у напрямку Полтавщини - до Кременчука.

У місті пролунали вибухи. Про це у Мережі почали повідомляти місцеві мешканці. В ОВА поінформували, що сталися влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

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