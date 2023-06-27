Ґаспачо: рецепт від Андрія Величка

Шеф-кухар поділився рецептом популярної холодної літньої страви.
Скажу одразу – це зовсім не італійська страва. Суп цей справді літній і іноді холодний, але коріння його сягає Андалусії (Іспанія – ред.), радше навіть періоду мусульманської Іспанії. А потім у Європі з'явилися помідори, і ґаспачо став більше схожим на те, що ми звикли бачити під цією назвою.
Колись він був юшкою з черствим хлібом, часником та оцтом – а став крем-супом із помідорів, огірків, перців і цибулі. Але щось від початкового рецепту цей суп все ж зберіг у своєму смаку – якусь часникову нотку, кислинку і хлібну основу. Ось це і є те ДНК страви, що свідчить про її традиційність.
Інгредієнти:
- помідори – 6-8 шт.
- огірки – 3-4 шт.
- цибуля солодка – ½ шт.
- перець солодкий – 1-2 шт.
- часник – кілька зубчиків
- перець чилі –за смаком
- хліб білий – 1 скибка
- оцет винний світлий – 1-2 ст. л
- олія оливкова – 2-3 ст. л
Крок 1
Як і в будь-якому іншому рецепті – вибираємо продукти. З ґаспачо все просто – берете лише стиглі, дуже стиглі помідори. Можна брати будь-який сорт помідорів, але я обираю жовті. Огірки кращі сорту Джерельце, перець краще Білозірку. Цибулю краще кримську або білу салатну – щоб була солодкою, а для гостроти вистачить часнику й чилі. Хліб – білий і вчорашній. Так смачніше. І важлива порада: не економте на оливковій олії та на оцті.
Крок 2
Продукти вибрали, тепер підготуємо їх. У помідорах треба вирізати плодоніжку і на протилежному боці зробити неглибокий хрестоподібний надріз. Після цього опустити їх на 20-30 секунд в окріп, а потім перекласти у крижану воду – так шкірка легко зніметься. Огірки почистити за допомогою картоплечистки. Перець можна використовувати сирий, але я запікаю. На мій погляд, так смачніше, менше цього агресивного перцевого запаху і смаку. Цибулю й часник – зрозуміло, очистити. З хліба видалити скоринку – використовувати лише м'якуш.
Крок 3
Цей крок простий, але важливий. Поріжте всі продукти невеликими шматками. Поріжте і змішайте. Посоліть за смаком, додайте оцет та олію. І залиште годину-дві постояти. Є у мене один улюблений смак. Смак юшки з літнього салату з помідорів, огірків і цибулі. Ця юшка, ця рідина із суміші домашньої олії та солоного соку овочів з городу – це щось. Ґаспачо має дуже близький смак. Але тільки якщо берете стиглі овочі.
Крок 4
Найпростіший. Перебийте все за допомогою блендера до однорідного стану. Вийде консистенція крем-супу. В ресторанах іще проціджують через сито шинуа, але вдома це точно зайве. Перебили добре блендером, перемішали. Обов'язково спробуйте на смак, відрегулюйте сіль, а також кислоту за допомогою оцту. Я завжди додаю трохи гострого соусу – люблю пекучий смак. Кілька крапель Табаско чи вітчизняного Вогняра – і суп підготовлений. Підготовлений, але не готовий. Тепер на 3-4 години – до холодильника. Коли охолоне і настоїться – можна подавати.
Крок 5
Як і з чим їсти? Варіантів багато. Ось мої рекомендації та фаворити:
- грінки, натерті часником;
- йогурт або лабне;
- в'ялене м'ясо;
- смажені креветки;
- просто бокал крижаного бесарабського білого.
Вибрати потрібно, звісно, щось одне. Смачного!
Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".
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