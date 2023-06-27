Гаспачо: рецепт от Андрея Величко

Скажу сразу, это совсем не итальянское блюдо. Суп этот действительно летний и иногда холодный, но корни его уходят в Андалусию (Испания – Прим ред.). Скорее, даже в период мусульманской Испании. А потом в Европе появились помидоры, и гаспачо стал больше похож на то, что мы привыкли видеть под этим названием.

Когда-то он был ухой с черствым хлебом, чесноком и уксусом, а стал крем-супом из помидоров, огурцов, перца и лука. Но что-то от первоначального рецепта этот суп таки сохранил по своему вкусу – какую-то чесночную ноту, кислинку и хлебную основу. Вот это и есть то ДНК блюда, которое говорит об ее традиционности.

Ингредиенты:

помидоры – 6-8 шт.

огурцы – 3-4 шт.

лук сладкий — ½ шт.

перец сладкий – 1-2 шт.

чеснок – пару зубчиков

перец чили – по вкусу

хлеб белый — 1 ломтик

уксус винный светлый – 1-2 ст. л.

масло оливковое – 2-3 ст. л.

Шаг 1

Как и в любом другом рецепте, выбираем продукты. В гаспачо все просто – берете только спелые, очень спелые помидоры. Можно брать любой сорт помидоров, но я выбираю желтые. Огурцы лучше сорта "Родничок", перец лучше "Белозерка". Лук лучше крымский или белый салатный – чтобы был сладкий, а для остроты хватит чеснока и чили. Хлеб – белый и вчерашний. Так вкуснее. И важный совет: не экономьте на оливковом масле и на уксусе.

Рецепт гаспачо / Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 2

Продукты выбрали, сейчас подготовим их. В помидорах следует вырезать плодоножку и на противоположной стороне сделать неглубокий крестообразный надрез. После этого опустить на 20-30 секунд в кипяток, а затем переложить в ледяную воду – так кожура снимется легко. Огурцы почистить с помощью картофелечистки. Перец можно использовать сырым, но я запекаю. На мой взгляд, так вкуснее и меньше этого агрессивного перечного запаха и вкуса. Лук и чеснок – разумеется, очистить. У хлеба удалить корку – использовать только мякоть.

Рецепт гаспачо / Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 3

Этот шаг прост, но важен. Нарежьте все продукты небольшими кусками. Нарежьте и смешайте. Посолите по вкусу, добавьте уксус и масло. И дайте часик-два постоять. Есть у меня один любимый вкус. Вкус юшки из летнего салата с помидорами с огурцами и луком. Эта юшка, эта жидкость из смеси домашнего масла и соленого сока овощей с огорода – это нечто. У гаспачо вкус очень близок. Но только если берете спелые овощи.

Рецепт гаспачо / Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 4

Самый простой. Перебейте блендером до однородного состояния. Получится консистенция крем-супа. В ресторанах еще процеживают через сито, но дома это лишнее. Перебили хорошо блендером, перемешали. Обязательно попробуйте по вкусу, отрегулируйте соль, а также кислоту с помощью уксуса. Я всегда добавляю немного острого соуса – люблю жгучий вкус. Пару капель "Табаско" или отечественного "Огняра" – и суп подготовлен. Подготовлен, но не готов. Теперь – на 3-4 часа в холодильник. Когда остынет и настоится – можно подавать.

Рецепт гаспачо / Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 5

Как и с чем есть? Вариантов много. Вот мои рекомендации и фавориты:

гренки, натертые чесноком;

йогурт или лабне;

вяленое мясо;

жареные креветки;

прямо с бокалом ледяного бессарабского белого.

Выбрать нужно, конечно, что-нибудь одно. Приятного аппетита!

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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