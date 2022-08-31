Сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг

Споры с поставщиками услуг или управляющей компанией могут возникнуть у любого пользователя. В такой ситуации наличие бумажных или электронных квитанций станет аргументированным доказательством вашей правоты. Сколько лет нужно хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ, читайте в материале ТСН.ua

Независимо от того, каким способом вы оплачиваете услугу, подтверждением ваших действий как раз и есть платежная квитанция. Процесс оплаты предельно упрощен, можно оплатить не выходя из дома электроэнергию, отопление, водоснабжение, квартплату одним платежом. Чтобы квитанция об оплате услуг имела юридическую силу, в ней должны присутствовать графы, в которых указываются показания средств учета, суммы к оплате, то есть данные, которые могут потребоваться для подтверждения платежа в ситуации, если между сторонами возникнут споры.

Квитанции нужно хранить, потому что:

в случае сбоя в системе хранения данных сведения могут быть утеряны, а затем восстановлены некорректно или не полностью,

может быть путаница в платежах, вызванная изменением тарифов или иными обстоятельствами,

случаются ошибки и недобросовестность сотрудников.

В таких и других ситуациях между потребителями и поставщиками может возникнуть спор, а в дальнейшем судебное разбирательство. В этом случае в качестве доказательства оплаты услуг принимаются исключительно документальные показания.

Сколько лет хранить квитанции

Ни один нормативный акт не указывает, как долго нужно хранить квитанции с отметкой или чеком об оплате услуг ЖКХ, поэтому в таком случае пользуются законом срок давности искового заявления. Согласно ему, исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Этот закон не препятствует принятию иска судом, но, если в суде озвучить данный момент, решение в 100% случаев будет принято в пользу потребителя услуг.

Компании пытаются идти на разного рода уловки, чтобы расширить сроки исковой давности. Это происходит крайне редко, только в случае возникновения реальных форс-мажорных обстоятельств. Потому опытные юристы советуют сохранять оплаченные квитанции в течение 5 лет.

Квитанции платежей, сделанные через Интернет, могут храниться в электронном формате. Следует иметь в виду, что напечатанные квитанции без настоящих печатей организации могут не приниматься в судебных органах как доказательство. Поэтому надежнее будет попросить сотрудников банка через который производился платеж, выдать полноценную квитанцию с печатями и датами. В электронных архивах банках хранятся все платежи, когда-либо сделанные клиентами. Клиент имеет право запросить подробную выписку за несколько месяцев или за более длительный период. Сделать это можно и в личном кабинете на сайте банка.

Читайте также: