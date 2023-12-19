Мертвого зрадника Киву викликали на допит до Львова: фото повістки

Покійного зрадника викликають до суду як обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Личаківський райсуд Львова викликав ліквідованого екснардепа-зрадника Іллю Киву на засідання у справі, де політик є обвинуваченим.

Про це свідчить інформація на сайті Офісу генпрокурора України.

У датованій 13 грудня повістці про виклик Киви на судове засідання як обвинуваченого вказано, що він має 27 грудня 2023 року о 14:00 прибути до Личаківського суду. Засідання відбуватиметься щодо кримінального провадження №1-кп/463/616/23.

Водночас у повістці вказаний перелік поважних причин неприбуття до суду, серед яких немає варіанту про смерть обвинуваченого.

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Повістка до суду у Львові для Іллі Киви / Скриншот

Нагадаємо, Іллю Киву було ліквідовано 6 грудня у лісі в Підмосков’ї двома пострілами з вогнепальної зброї. На тілі зрадника також виявили різану рану та гематому.

До слова, у листопаді Личаківський райсуд заочно засудив Киву до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про держзраду та посягання на територіальну цілісність України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Після ліквідації Киви в ГУР звернулись до інших зрадників і колаборантів

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