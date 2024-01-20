Контрнаступление ВСУ можно считать успешным – объяснение Ермака

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что с учетом возможностей украинской армии, контрнаступление Вооруженных сил Украины было успешным. Он отметил, что военные адаптируются к условиям на фронте "переходят от наступления к обороне на несколько месяцев". Пока украинские военные "не собираются останавливаться".

Об этом он рассказал в интервью газете El Mundo.

Ермак, по просьбе журналистов прокомментировать негативные оценки контрнаступления ВСУ, подчеркнул, что "ожидания должны соответствовать возможностям".

"С учетом предоставленных возможностей (вооружения, полученного от западных союзников – ред.) контрнаступление прошло вполне успешно", — отметил он.

Он также подчеркнул, что у России есть преимущество в воздухе благодаря большему количеству самолетов. А в ВСУ стал заметен некоторый дефицит боеприпасов и противоминной техники.

"Война не заморожена. Мы не собираемся останавливаться, пока не выиграем и не освободим все наши территории", – резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, представители Белого дома сообщили лидерам Конгресса, что без помощи США существует риск победы России в войне против Украины за несколько месяцев.

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