Армія РФ далі просувається біля Авдіївки - ISW

Позиційні бої біля міста не припиняються.
Російські загарбники під час позиційних боїв 2 лютого просунулися в районі Авдіївки на Донеччині - на північний схід та південь від міста.
Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри за попередню добу показують, що окупанти РФ нещодавно просунулися в дачні райони на північний схід від Авдіївки. Тим часом з геолокаційних кадрів за 1 лютого видно, що росіяни нещодавно просунулися на схід від Опитного, що на південь від Авдіївки).
Аналітики зазначають, що протягом минулих днів російські "воєнкори" стверджували, нібито війська країни-агресорки просунулися в найпівденніший житловий район міста, а також на відстань 1,25 км в районі Авдіївського кар'єру.
Своєю чергою, російські та українські джерела повідомляли про позиційні бої на північний захід від Авдіївки біля Степового, поблизу коксохімзаводу на північному заході та на південній околиці міста, а також біля Первомайського та Невельського.
Як повідомлялося, бої за Авдіївку на Донеччині тривають. Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем українських військ, які стримують атаки окупантів. Лінія бойового зіткнення в місті фактично не рухається.