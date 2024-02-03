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Армія РФ далі просувається біля Авдіївки - ISW

Армія РФ далі просувається біля Авдіївки - ISW

Авдіївка. / Фото: Zelenskiy/Official

Позиційні бої біля міста не припиняються.

Російські загарбники під час позиційних боїв 2 лютого просунулися в районі Авдіївки на Донеччині - на північний схід та південь від міста.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за попередню добу показують, що окупанти РФ нещодавно просунулися в дачні райони на північний схід від Авдіївки. Тим часом з геолокаційних кадрів за 1 лютого видно, що росіяни нещодавно просунулися на схід від Опитного, що на південь від Авдіївки).

Аналітики зазначають, що протягом минулих днів російські "воєнкори" стверджували, нібито війська країни-агресорки просунулися в найпівденніший житловий район міста, а також на відстань 1,25 км в районі Авдіївського кар'єру.

Своєю чергою, російські та українські джерела повідомляли про позиційні бої на північний захід від Авдіївки біля Степового, поблизу коксохімзаводу на північному заході та на південній околиці міста, а також біля Первомайського та Невельського.

Донецька область. Карта боїв ISW. / ©
Донецька область. Карта боїв ISW.

Як повідомлялося, бої за Авдіївку на Донеччині тривають. Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем українських військ, які стримують атаки окупантів. Лінія бойового зіткнення в місті фактично не рухається.

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