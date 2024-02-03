Армія РФ далі просувається біля Авдіївки - ISW

Російські загарбники під час позиційних боїв 2 лютого просунулися в районі Авдіївки на Донеччині - на північний схід та південь від міста.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за попередню добу показують, що окупанти РФ нещодавно просунулися в дачні райони на північний схід від Авдіївки. Тим часом з геолокаційних кадрів за 1 лютого видно, що росіяни нещодавно просунулися на схід від Опитного, що на південь від Авдіївки).

Аналітики зазначають, що протягом минулих днів російські "воєнкори" стверджували, нібито війська країни-агресорки просунулися в найпівденніший житловий район міста, а також на відстань 1,25 км в районі Авдіївського кар'єру.

Своєю чергою, російські та українські джерела повідомляли про позиційні бої на північний захід від Авдіївки біля Степового, поблизу коксохімзаводу на північному заході та на південній околиці міста, а також біля Первомайського та Невельського.

Донецька область. Карта боїв ISW.

Як повідомлялося, бої за Авдіївку на Донеччині тривають. Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем українських військ, які стримують атаки окупантів. Лінія бойового зіткнення в місті фактично не рухається.

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