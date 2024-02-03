Армия РФ дальше продвигается возле Авдеевки — ISW

Российские захватчики во время позиционных боев 2 февраля продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области — к северо-востоку и югу от города.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за предыдущие сутки показывают, что оккупанты РФ недавно продвинулись в дачные районы к северо-востоку от Авдеевки. Между тем из геолокационных кадров за 1 февраля видно, что россияне недавно продвинулись восточнее Опросного (южнее Авдеевки).

Аналитики отмечают, что в течение минувших дней российские "военкоры" утверждали, что войска страны-агрессорки продвинулись в самый южный жилой район города, а также на расстояние 1,25 км в районе Авдеевского карьера.

В свою очередь, российские и украинские источники сообщали о позиционных боях северо-западнее Авдеевки возле Степного, близ коксохимзавода на северо-западе и на южной окраине города, а также возле Первомайского и Невельского.

Донецкая область. Карта боев ISW.

Как сообщалось, бои за Авдеевку в Донецкой области продолжаются. Авдеевский коксохимический завод находится под контролем украинских войск, сдерживающих атаки оккупантов. Линия боевого столкновения в городе фактически не двигается.

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