Цены на сахар в 2024 году: стоит ли украинцам ожидать удорожания

Для внутренних нужд украинцев ежегодно нужно до миллиона тонн сахара.

В Украине не будет дефицита сахара в 2024 году, поскольку объемы запасов этого продукта позволяют обеспечить не только внутренние потребности граждан, но и покрыть необходимые объемы экспорта.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Для внутренних нужд украинцев ежегодно нужно до миллиона тонн сахара. В то же время согласно Меморандуму о взаимопонимании, предельный объем экспорта сахара в 2023/2024 маркетинговом годах составляет до 650 тысяч тонн.

За прошедший год и в начале 2024 года предприятия произвели почти 1 миллион 800 тысяч тонн сахара. Средняя оптовая цена за тонну в начале 2024 составляет 23-24 гривны за килограмм.

Ранее стало известно, что с января в Украине будут расти цены на основные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия. Как сообщила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало, на украинском рынке уже подорожали:

капуста белокочанная — до 15 гривен за кг (+6%)

свекла подскочила в цене — до 15,5 гривны (+4%)

морковь — до 15 гривен (+6%)

картофель — до 22,5 гривны (+1,5%)

Также растут в цене и яблоки, стоимость которых за январь может достичь 19 гривен за килограмм (+9%). Цены на виноград подскочат до 205 гривен за килограмм (+3%), а на лимоны – до 72 гривен.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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