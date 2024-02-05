Игнат оценил перспективы освобождения Крыма

Преимущество в воздухе – это ключ к успеху в любой наступательной или оборонительной операции.

Враг продолжает иметь немалое преимущество в воздухе. Поэтому нам нужно постоянно наносить удары дальнобойным и технологическим вооружением. В этом ключ к победе, в частности, освобождения Крыма.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, любые действия оборонительные или наступательные должны осуществляться при непосредственном достижении преимущества в воздухе.

"Предпочтение в воздухе — это ключ к успеху в любой наступательной или оборонительной операции. Очень много было ожиданий Запада и наших относительно, как его назвали, контрнаступления. Я, кстати, это слово даже не употреблял. Я употребляю — наступательные и оборонительные. действия, потому что на разных направлениях у нас были разные задачи", — говорит он.

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Спикер объясняет, что десантирование может проводиться разными методами.

"Можно и морским путем десантировать, перевезти, как форсирование Днепра сейчас допустим проходит. Но сколько вы людей сможете десантировать, если вас будут встречать огнем, все простреливается? Не все так просто. Надо врагу удары наносить постоянно дальнобойным вооружением и технологическим вооружением", — добавил он.

Напомним, на днях польский президент Анджей Дуда в одном из своих заявлений поставил под вопрос возвращение аннексированного 2014-го Крыма под контроль Киева. После этого украинский посол Василий Зварыч выступил с заявлением о непременной деоккупации полуострова.

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