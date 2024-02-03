Дуда усомнился в деоккупации Крыма: посол Украины отреагировал

На днях польский президент Анджей Дуда в одном из своих заявлений поставил под вопрос возвращение аннексированного 2014-го Крыма под контроль Киева. После этого украинский посол Василий Зварыч выступил с заявлением о непременной деоккупации полуострова.

Реакция посла у появиласьTwitter (Х) после заявления Дуды в интервью Kanal Zero.

"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России, и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", — высказался польский лидер.

Анексированный полуостров он назвал "особым местом, в том числе по историческим причинам". Ведь, заметил Дуда, "если мы посмотрим исторически, он дольше был в руках России". Кроме того, президент Польши подчеркнул, что не знает, получит ли Украина Крым обратно.

"Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск", — подчеркнул польский лидер.

Реакция на слова Дуды

Посол Украины Василий Зварыч заметил, что "Крым — это Украина: так есть и так будет".

"Международное право — основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма — наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это бесспорно. Мы верим и действуем вместе", — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее Анджей Дуда заявил, что Путин пытается "поджечь мир". Кроме того, кремлевский "фюрер" взялся за возрождение империализма. Президент Польши подчеркнул, что Москва – это агрессор, напавший "на независимую и суверенную страну".

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