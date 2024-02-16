Під Авдіївкою фактично "стерті" два ворожих підрозділи: подробиці

Попередньо, реальна кількість втрат оцінюється в 4200 загиблими і пораненими противника.

Під Авдіївкою фактично "стерті" два ворожих підрозділи.

Про це йдеться у повідомленні Третьої окремої штурмової бригади у Telegram.

"Оперативна інформація з Авдіївки: втрати окупантів і дані розвідки. Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на нашій ділянці фронту в Авдіївці – не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам зс рф. Обидва ворожі підрозділи – фактично "стерті", – сказано у повідомленні.

Попередньо, реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника.

Відомо, що вагомих втрат наразі зазнає і 30-та омсбр зс рф. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої омсбр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої омсбр 2-ї армії.

За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії.

Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії.

Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада – колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої "ДНР".

Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.

"Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою", – підсумовує Третя окрема штурмова бригада.

Нагадаємо, Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вирішило відійти з позиції “Зеніту” на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині.

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