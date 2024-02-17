Росіяни захопили парк та лікарню в Авдіївці - DeepState

Росіяни встановили свій прапор на пам'ятнику у Парку залізничників в Авдіївці Донецької області, де тривають важкі бої.

Про це інформують "Новини Донбасу".



Також окупанти відзначились на руїнах залізничної лікарні через дорогу. Це випливає з карти, яка опублікована проєктом DeepState.



Водночас на відео, яке поширене окупантами в Telegram, — військові 55 окремої гвардійської мотострілецької бригади з російської Туви.

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Зауважимо, що парк та лікарня знаходяться у старій частині Авдіївки. Окупанти намагаються просунутися у бік мікрорайону "Хімік" із багатоповерховою забудовою.

Нагадаємо, що водночас Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації.

Також триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Додамо, що російські загарбники використовують в Авдіївці хімічну зброю.

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