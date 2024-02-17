Россияне захватили парк и больницу в Авдеевке — DeepState

Россияне установили свой флаг на памятнике в Парке железнодорожников в Авдеевке Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои.

Об этом информируют "Новости Донбасса".



Также оккупанты отличились на руинах железнодорожной больницы через дорогу. Это следует из карты, опубликованной проектом DeepState.



В то же время на видео, распространенном оккупантами в Telegram, — военные 55 отдельной гвардейской мотострелковой бригады из российской Тувы.

Стоит отметить, что парк и больница находятся в старой части Авдеевки. оккупанты пытаются продвинуться в сторону микрорайона "Химик" с многоэтажной застройкой.

Напомним, что в то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских кафиров, которые преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации.

Также идет пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Добавим, что российские захватчики используют в Авдеевке химическое оружие.

Читайте также: