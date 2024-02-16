Соцвыплаты хотят отменить: какой сюрприз готовят для украинцев

В парламентском Комитете по вопросам экономического развития обсуждается изменение действующей системы социальных выплат.
Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны.
Об этом народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал в интервью Укринформу.
“Я считаю, какие социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами соглашаюсь, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и понижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть, должна быть создана другая, более сбалансированная система, которая учитывает новые реалии, а не реалии 80-90-х годов”, — сказал Наталуха.
В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.
“Это советское наследие. Он запечатлелся в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина — это социальное государство и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан”, — сказал Наталуха.
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