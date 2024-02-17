Федоров рассказал, ожидать ли повесток в "Дії"

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, когда ожидать повесток в "Дії".

Об этом он заявил в эфире "1+1".

"Это секретная информация. Я шучу. Как не планировалось делать повестки в "Дії", так и не планируется, поэтому у "Дії" повесток не будет... По-другому уже не может быть, потому что мы об этом договорились с обществом", – подчеркнул он.

Напомним, в Кривом Роге житель города получил повестку и на месяц скрылся из дома, чтобы не мобилизовали. ТСН.ua уже сообщал, чем все завершилось.

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