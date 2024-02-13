В ТЦК объяснили, кого не могут мобилизовать до 27 лет

В Украине военнообязанных до 27 лет не могут мобилизовать, потому что мужчин до этого возраста нет в реестрах военного учета.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга.

Три категории военного учета:

учет призывников,

учет военнообязанных,

учет резервистов.

После 17 лет призывники становятся на военный учет и получают приписное удостоверение.

Почему не призывают мужчин к 27 годам

По словам Истомина, на военный учет принимают мужчин от 27 лет. Решение об этом принимает призывная комиссия.

"Военнообязанные от 27 лет должны явиться в ТЦК. Там создается медицинская комиссия, которая должна определить, пригоден ли мужчина к службе по состоянию здоровья. Так, если ВЛК принимает решение о пригодности к военной службе, то мужчину переводят на военный учет военнообязанных", — говорится в сообщении.

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Следовательно, только в 27 лет мужчина может быть мобилизован, по крайней мере, согласно действующему законодательству.

"По контракту он может призываться раньше, с 21 года. Но именно по мобилизации только в 27 лет он вообще попадает в учет, откуда призывают за мобилизацией. До этого не могут призывать за мобилизацией физически, потому что его нет в этом учете ", – подчеркнул Истомин.

Отметим, в Украине был принят закон, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на военном учете от 27 до 25 лет.

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