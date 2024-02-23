В РФ показательно заговорили о "чистках" украинцев — ISW

Замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал о планах России по репрессиям украинских граждан на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

По информации аналитиков, Медведев утверждал, что украинцы и ТОТ, которые "вредят" России, должны быть "разоблачены и наказаны, сосланы в Сибирь… для перевоспитания в лагерях принудительного труда".

"Показательные судебные процессы и репрессии сталинской эпохи, начиная с 1920-х и 1930-х годов, так же были направлены на саботажников, особенно в сельскохозяйственной сфере. Использование Медведевым риторики сталинской эпохи о "чистках" показательно", — отметили эксперты.

Напомним, "губернатор" временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, выступающих против вторжения России в Украину. Он также намекнул на казни украинцев ВС РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ищут на оккупированных территориях людей, которые будут за деньги свидетельствовать против Украины.

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