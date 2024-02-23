У РФ показово заговорили про "чистки" українців — ISW

Заступник очільника Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів про плани Росії щодо репресій українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 23 лютого.

За інформацією аналітиків, Медведєв стверджував, що українці та ТОТ, які "шкодять" Росії, повинні бути "викриті і покарані, заслані до Сибіру … для перевиховання в таборах примусової праці".

"Показові судові процеси і репресії сталінської епохи, починаючи від 1920-х і 1930-х років, так само були спрямовані на саботажників, особливо в сільськогосподарській сфері. Використання Медведєвим риторики сталінської епохи про "чистки" є показовим", - зазначили експерти.

Нагадаємо, "губернатор" тимчасово окупованої частини Запорізької області Євген Балицький визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії до України. Він також натякнув на страти українців ЗС РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники шукають на окупованих територіях людей, які за гроші свідчитимуть проти України.

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