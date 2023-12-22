Росіяни вивозять українських дітей до Москви: яка мета ворога

Окупанти вчергове демонструють цинізм і терор, промиваючи мізки українським дітям.
РФ систематично проводить політику геноциду громадян України на тимчасово окупованих територіях. Так, загарбники масово вивозять українських дітей до Москви.
Про це пише Центр національного спротиву.
Яка мета
У РФ дітям "пропонують" відвідати пропагандистську виставку "Росія". На ній дітей переконують, що України не існує, а їхній рідний край – це частина Росії. Вчергове переконуємося, що наш ворог вміє лише брехати, нищити й вбивати.
Нагадаємо, росіяни продовжують викрадати українців на ТОТ.
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