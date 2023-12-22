Росіяни вивозять українських дітей до Москви: яка мета ворога

РФ систематично проводить політику геноциду громадян України на тимчасово окупованих територіях. Так, загарбники масово вивозять українських дітей до Москви.

Про це пише Центр національного спротиву.

Яка мета

У РФ дітям "пропонують" відвідати пропагандистську виставку "Росія". На ній дітей переконують, що України не існує, а їхній рідний край – це частина Росії. Вчергове переконуємося, що наш ворог вміє лише брехати, нищити й вбивати.

Нагадаємо, росіяни продовжують викрадати українців на ТОТ.

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