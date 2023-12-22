Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вивозять українських дітей до Москви: яка мета ворога

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
467
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни вивозять українських дітей до Москви: яка мета ворога

Фото: Telegram-канал Петра Андрющенка

Окупанти вчергове демонструють цинізм і терор, промиваючи мізки українським дітям.

РФ систематично проводить політику геноциду громадян України на тимчасово окупованих територіях. Так, загарбники масово вивозять українських дітей до Москви.

Про це пише Центр національного спротиву.

Яка мета

У РФ дітям "пропонують"  відвідати пропагандистську виставку "Росія". На ній дітей переконують, що України не існує, а їхній рідний край – це частина Росії. Вчергове переконуємося, що наш ворог вміє лише брехати, нищити й вбивати.

Нагадаємо, росіяни продовжують викрадати українців на ТОТ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
467
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація