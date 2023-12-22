Россияне вывозят украинских детей в Москву: какова цель врага

Оккупанты в очередной раз демонстрируют цинизм и террор, промывая мозги украинским детям.

РФ систематически проводит политику геноцида граждан Украины на временно оккупированных территориях. Так, захватчики массово вывозят украинских детей в Москву.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Какая цель

В РФ детям "предлагают" посетить пропагандистскую выставку "Россия". На ней детей убеждают, что Украина не существует, а их родной край – это часть России. В очередной раз убеждаемся, что наш враг умеет только лгать, уничтожать и убивать.

Напомним, россияне продолжают похищать украинцев на ВТО.

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