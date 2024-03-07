Четвертьфинал почти гарантирован: "Ливерпуль" уничтожил соперника в Лиге Европы (видео)

Английский "Ливерпуль" на выезде разбил чешскую "Спарту" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок в Праге завершился со счетом 1:5 .

Команда Юргена Клоппа очень быстро вышла вперед – на шестой минуте пенальти реализовал Алексис Макаллистер.

До перерыва "красные" забили еще дважды – дубль оформил Дарвин Нуньес, отличившись на 25-й и 45+3-й минутах.

На старте второго тайма хозяева отквитали один мяч – автогол в пассиве защитника "мерсисайдцев" Коннора Брэдли.

Однако дальше "Ливерпуль" вернул себе разгромное преимущество. На 53-й минуте точный удар нанес Луис Диас, а окончательный счет игры в компенсированное время установил Доминик Собослай.

Обзор матча "Спарта" Прага – "Ливерпуль"

Ответный матч между "Ливерпулем" и "Спартой" состоится в четверг, 14 марта, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 15 марта.

Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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