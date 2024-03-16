Ексклюзивне інтерв'ю Макрона: чи підніме президент Франції слухавку, якщо йому зателефонує Путін

Президент Франції Еммануель Макрон готовий вислухати президент РФ Володимира Путіна, якщо він вирішить зателефонувати йому.

Про це Макрон заявив в ексклюзивному інтерв'ю каналам "1+1" і "Ми - Україна".

"Так. Я підніму слухавку, тому що я відчуваю, що це моя відповідальність і послухаю, що він пропонуватиме. Я вважаю, що роль Франції – це бути "нервом війни", як про це казав Черчиль. З одного боку, передати Україні все необхідне, але водночас сприяти, щоб була деескалація. Нам потрібно вийти на сталий, стійкий та справедливий мир. І саме тому, якщо він захоче щось сказати – я послухаю його пропозиції", - сказав він.

Нагадаємо, не так давно президент Польщі Анджей Дуда розкритикував лідерів деяких європейських країн за їхні дзвінки російському диктатору Володимиру Путіну.

Зокрема, польський лідер особливу увагу звернув на канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона. Вони спілкуються телефоном з президентом країни-агресорки Росії.

Шольц своє чергою відповів, що телефонує диктатору, аби нагадувати тому, що розв’язана ним війна проти України не матиме успіху.

Повну версію інтерв'ю з президентом Франції Еммануелем Макроном дивіться за посиланням - https://youtu.be/owdmco-qtss

Читайте також: