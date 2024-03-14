Сможет ли Россия напасть на еще одну страну: Столтенберг дал ответ

Йенс Столтенберг отметил, что РФ задействовала почти все свои сухопутные силы в войне против Украины.

НАТО не ощущает сейчас военной угрозы от России, поскольку она почти все свои сухопутные войска задействовала в агрессивной войне против Украины.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов по поводу провокационных заявлений России и угроз наращивания военной группировки на границах с Финляндией, передает "Укринформ".

"Финляндия сейчас находится в безопасности больше, чем она имела до присоединения к Альянсу, потому что сейчас она прикрыта общими обязательствами в обороне, согласно статье 5 (Вашингтонского договора – ред.), один за всех, все за одного. Почти все российские сухопутные силы задействованы в агрессивной войне против Украины. Так что мы не видим никаких непосредственных военных угроз против любого союзника по НАТО", – сказал Столтенберг.

В то же время, генсек НАТО отметил, что союзники по Альянсу будут продолжать внимательный мониторинг ситуации и дальнейших действий России. Йенс Столтенберг подчеркнул, что эта организация способна защитить любого союзника, и успешно выполняет эту задачу уже 75 лет подряд.

Как сообщалось, после полномасштабного российского военного вторжения в Украину Финляндия и Швеция, на протяжении десятилетий сохранявшие нейтральный статус, решили присоединиться к Североатлантическому альянсу. Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года, Швеция завершила процедуру вступления на прошлой неделе, 7 марта, и стала 32-м членом Альянса.

Читайте также: