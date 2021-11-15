У Кремлі розповіли про роль РФ у вирішенні міграційної кризи на кордоні Білорусі і ЄС

У Кремлі розповіли про роль РФ у вирішенні міграційної кризи на кордоні Білорусі і ЄС

Ситуацію з міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні Росія може допомогти врегулювати у ролі переговорного посередника.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія може допомогти врегулювати міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні, ставши посередником між Білоруссю і ЄС.

Про це пишуть росЗМІ.

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"У цьому випадку - виключно як переговорний посередник, що частково і має місце", - пояснив Пєсков.

Пєсков сказав також, що Володимир Путін мав телефонні розмови з Ангелою Меркель, а також з Олександром Лукашенком, на цю тему.

"Після цього президент висловлював надію на те, що відбудуться прямі контакти (між Брюсселем та Мінськом)", - додав прессекретар російського президента.

Крім того, речник Путіна заявив, що нібито США невірно трактують міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. За його словами, мовляв невірно покладати всю провину на Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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