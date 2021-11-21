Лукашенко начал гибридную войну против ЕС – премьер Польши

Моравецкий считает угрозу самой большой за последние 30 лет.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко начал гибридную войну против Евросоюза.

Об этом польский чиновник написал на своей странице в Twitter.

Моравецкий убежден, что миграционный кризис на границе с Беларусью – самая большая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

"Лукашенко развязал гибридную войну против ЕС. Это самая большая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Польша не подвергнется шантажу и сделает все, чтобы защитить границы ЕС", – написал премьер Польши.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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