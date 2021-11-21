Лукашенко розпочав гібридну війну проти ЄС - прем'єр Польщі

Моравецький вважає загрозу найбільшою за останні 30 років.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко розпочав гібридну війну проти Євросоюзу.

Про це польський урядовець написав на своїй сторінці у Twitter.

Моравецький переконаний, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю - найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років.

"Лукашенко розв'язав гібридну війну проти ЄС. Це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років. Польща не піддасться шантажу і зробить все, щоб захистити кордони ЄС", – написав прем'єр Польщі.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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