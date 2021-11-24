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Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 млн граждан до конца 2021 года

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Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 млн граждан до конца 2021 года

УНИАН

Украинская сторона уверяет Фонд, что количество закупленных вакцин достаточно для достижения такого показателя.

Украина в меморандуме с МВФ пообещала вакцинировать 17 миллионов человек до конца 2021 года.

Об этом идет речь в тексте меморандума на сайте Министерства финансов Украины.

"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать как минимум 17 миллионов человек до конца 2021 года", — отмечается в документе.

В меморандуме украинская сторона уверяет, что количество закупленных вакцин достаточно для достижения такого показателя.

Ранее в МВФ рассказали, что должна сделать Украину для получения следующих траншей в 2022 году.

Напомним, что Украина получила почти 700 млн долларов транша от МВФ.

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