Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 млн граждан до конца 2021 года

Украинская сторона уверяет Фонд, что количество закупленных вакцин достаточно для достижения такого показателя.
Украина в меморандуме с МВФ пообещала вакцинировать 17 миллионов человек до конца 2021 года.
Об этом идет речь в тексте меморандума на сайте Министерства финансов Украины.
"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать как минимум 17 миллионов человек до конца 2021 года", — отмечается в документе.
В меморандуме украинская сторона уверяет, что количество закупленных вакцин достаточно для достижения такого показателя.
Ранее в МВФ рассказали, что должна сделать Украину для получения следующих траншей в 2022 году.
Напомним, что Украина получила почти 700 млн долларов транша от МВФ.
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