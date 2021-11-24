Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 млн граждан до конца 2021 года

Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 млн граждан до конца 2021 года

Украинская сторона уверяет Фонд, что количество закупленных вакцин достаточно для достижения такого показателя.

Украина в меморандуме с МВФ пообещала вакцинировать 17 миллионов человек до конца 2021 года.

Об этом идет речь в тексте меморандума на сайте Министерства финансов Украины.

"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать как минимум 17 миллионов человек до конца 2021 года", — отмечается в документе.

В меморандуме украинская сторона уверяет, что количество закупленных вакцин достаточно для достижения такого показателя.

Ранее в МВФ рассказали, что должна сделать Украину для получения следующих траншей в 2022 году.

Напомним, что Украина получила почти 700 млн долларов транша от МВФ.

Читайте также: