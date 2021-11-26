Анатолий Анатолич и Влад Яма стали родственниками

Хореограф окрестил сына телеведущего.
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич и его жена, бизнесвумен Юла окрестили третьего ребенка.
Таинство Крещения четырехмесячного мальчика состоялось 25 ноября в Свято-Ильинской церкви на Подоле. Крестными родителями крохотного Нила стали хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма и совладелица музыкального фестиваля Atlas Weekend Ирина Федорцова.
Интересно, что с семьей Ямы Анатолий часто путешествует, в частности, зимой в Майами, а с Федорцовой он учился в одном классе.
Соответствующие фото из действа избранница шоумена разместила на своей странице в Instagram.
"С каждым ребенком наша семья приобретает близких, родственных душ. И вчера наш маленький сын Нил объединил три семьи, чему мы очень рады. Спасибо вам, дорогие друзья, за ответственность, что взяли на себя. Любим", – написала Юла.
"Очень спасибо моим близким, за то, что они с нами. Спасибо от Нила. Пока что я имею такие полномочия. Но думаю, скоро он поблагодарит лично за доброту вокруг себя", – поделился Анатолич.
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