Анатолий Анатолич и Влад Яма стали родственниками

Хореограф окрестил сына телеведущего.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич и его жена, бизнесвумен Юла окрестили третьего ребенка.

Таинство Крещения четырехмесячного мальчика состоялось 25 ноября в Свято-Ильинской церкви на Подоле. Крестными родителями крохотного Нила стали хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма и совладелица музыкального фестиваля Atlas Weekend Ирина Федорцова.

Крещение сына Анатолия Анатолича / instagram.com/yulattt

Интересно, что с семьей Ямы Анатолий часто путешествует, в частности, зимой в Майами, а с Федорцовой он учился в одном классе.

Крещение сына Анатолия Анатолича / instagram.com/yulattt

Соответствующие фото из действа избранница шоумена разместила на своей странице в Instagram.

Крещение сына Анатолия Анатолича / instagram.com/yulattt

"С каждым ребенком наша семья приобретает близких, родственных душ. И вчера наш маленький сын Нил объединил три семьи, чему мы очень рады. Спасибо вам, дорогие друзья, за ответственность, что взяли на себя. Любим", – написала Юла.

Крещение сына Анатолия Анатолича / instagram.com/yulattt

"Очень спасибо моим близким, за то, что они с нами. Спасибо от Нила. Пока что я имею такие полномочия. Но думаю, скоро он поблагодарит лично за доброту вокруг себя", – поделился Анатолич.

Крещение сына Анатолия Анатолича / instagram.com/yulattt

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