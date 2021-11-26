Анатолій Анатоліч і Влад Яма породичалися

Хореограф похрестив сина телеведучого.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч і його дружина, бізнесвумен Юла похрестили третю дитину.

Таїнство Хрещення чотиримісячного хлопчика відбулося 25 листопада в Свято-Іллінській церкві, що на Подолі. Хрещеними батьками крихітного Ніла стали хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма та співвласниця музичного фестивалю Atlas Weekend Ірина Федорцова.

Хрещення сина Анатолія Анатоліча / instagram.com/yulattt

Цікаво, що із сім'єю Ями Анатолій часто подорожує, зокрема, взимку до Маямі, а з Федорцовою він навчався в одному класі.

Хрещення сина Анатолія Анатоліча / instagram.com/yulattt

Відповідні фото з дійства обраниця шоумена розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Хрещення сина Анатолія Анатоліча / instagram.com/yulattt

"З кожною дитиною наша сім'я набуває близьких, споріднених душ. І вчора наш маленький син Ніл об'єднав три сім'ї, чому ми дуже раді. Дякуємо вам, дорогі друзі, за відповідальність, що взяли на себе. Любимо", – написала Юла.

Хрещення сина Анатолія Анатоліча / instagram.com/yulattt

"Дуже дякую моїм близьким, за те що вони з нами. Дякую від Ніла. Поки що я маю такі повноваження. Але думаю, скоро він подякує особисто за доброту навколо себе", – поділився Анатоліч.

Хрещення сина Анатолія Анатоліча / instagram.com/yulattt

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