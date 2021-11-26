Молдова повністю виплатила борг перед "Газпромом"

Молдова заплатила Росії за газ 74 мільйони доларів боргу.

АТ "Молдвагаз" перерахував російському монополісту "Газпрому" заборговані кошти за спожите блакитне паливо.

Про це повідомляє компанія " Молдвагаз".

"АТ "Молдвагаз" перерахував САП "Газпром" оплату за спожитий природний газ у жовтні та першій половині листопада", - йдеться у повідомленні компанії.

Голова правління АТ "Молдовагаз" Вадим Чебан на сторінці у Facebook додав, Молдова погасила поточну заборгованість перед "Газпромом" розміром $75 млн.

Варто зазначити, колишній контракт із "Газпромом" закінчився 30 вересня, новий набрав чинності 1 листопада. У жовтні компанія Молдови купувала газ за тимчасовим контрактом за цінами міжнародного ринку. Після підписання нового контракту тарифи для споживачів підвищились у 2,4 раза, відповідно до умов контракту.

Нагадаємо, "Газпром" погрожував припинити постачання газу до Молдови через заборгованість за газопостачання.

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