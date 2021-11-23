Як замовляти на AliExpress в Україні

AliExpress — популярний в усьому світі інтернет-магазин, де можна знайти найрізноманітніші товари. Українці також можуть замовляти з АліЕкспрес, хоча і потрібно бути готовим до довготривалого доставки замовлень. Як зареєструватися на сайті і купити товар на AliExpress, розбирався ТСН.ua.

Як оформити замовлення на AliExpress в Україні

Для цього вам знадобиться лише кілька хвилин вільного часу і доступ в інтернет:

1. Реєстрація на сайті або вхід в свій профіль . Щоб почати замовляти з AliExpress, потрібно спочатку створити обліковий запис. Зробити це можна через Pinterest, Twitter, Facebook або Google.

2. Вибір товарів і оформлення доставки . Всі товари, які вам сподобалися, варто відразу відправляти до “Корзини”, так ви можете отримати їх одним замовленням і не оплачувати доставку окремо. Для доставки з АліЕкспрес в Україну:

вказується контактний телефонний номер;

вказується адреса доставки (країна, область, місто, вулиця або відділення Нової пошти);

обирається спосіб оплати і вводяться реквізити (щоб подальші замовлення проходили швидше, можна зберегти, наприклад, банківську карту на сайті);

ще раз перевіряється список товарів і підтверджується замовлення.

3. Очікування доставки . Відразу після замовлення на сайті AliExpress ви отримаєте трек-код, який є міжнародним поштовим ідентифікатором. Саме він допомагає відстежувати посилку. В середньому доставка в Україну займає 10-30 робочих днів. Це залежить від обраного способу (літаком чи судном). Коли ви замовляєте з АліЕкспрес, кінцева дата доставки завжди вказується в обліковому записі.

Як купувати на AliExpress в Україні: способи оплати

Інтернет-магазин пропонує чимало способів оплати, серед яких електронні гаманці, банківська картка, готівковий розрахунок. Але українці найчастіше оплачують товари з АліЕкспрес саме банківською карткою. Для цього вам потрібно вказати її номер, CVV-код і термін дії.

Як замовити з АліЕкспрес доставку: варіанти

Українцям найбільше подобається в AliExpress те, що деякі продавці пропонують безкоштовну доставку своїх товарів і навіть безкоштовне їх повернення. Щоб при замовленні бачити лише такі пропозиції, потрібно під час пошуку на головні сторінці поставити галочку навпроти варіанту “Безкоштовна доставка” (Free Shipping).

Як замовити з AliExpress в Україну безкоштовно

Куди приходять посилки з АліЕкспрес в Україні: на Нову пошту та Укрпошту. При цьому:

Нова пошта Глобал може доставити вам замовлення прямо з Китаю. Як замовити з АліЕкспрес на Нову пошту? Під час оформлення вибрати пункт “AliExpress Standard Shipping”.

Якщо вам більше до вподоби Укрпошта і ви не знаєте, як замовити з AliExpress товар саме нею, потрібно написати англійською мовою (можна скористатися допомогою Google Translate) продавцю через опцію “Contact now” вказати, що хотіли б отримати товар через E-packed China Post.

Корисні поради, як замовляти товари на AliExpress