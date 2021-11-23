Як замовляти на AliExpress в Україні

AliExpress — популярний в усьому світі інтернет-магазин, де можна знайти найрізноманітніші товари. Українці також можуть замовляти з АліЕкспрес, хоча і потрібно бути готовим до довготривалого доставки замовлень. Як зареєструватися на сайті і купити товар на AliExpress, розбирався ТСН.ua.
Як оформити замовлення на AliExpress в Україні
Для цього вам знадобиться лише кілька хвилин вільного часу і доступ в інтернет:
1. Реєстрація на сайті або вхід в свій профіль. Щоб почати замовляти з AliExpress, потрібно спочатку створити обліковий запис. Зробити це можна через Pinterest, Twitter, Facebook або Google.
2. Вибір товарів і оформлення доставки. Всі товари, які вам сподобалися, варто відразу відправляти до “Корзини”, так ви можете отримати їх одним замовленням і не оплачувати доставку окремо. Для доставки з АліЕкспрес в Україну:
- вказується контактний телефонний номер;
- вказується адреса доставки (країна, область, місто, вулиця або відділення Нової пошти);
- обирається спосіб оплати і вводяться реквізити (щоб подальші замовлення проходили швидше, можна зберегти, наприклад, банківську карту на сайті);
- ще раз перевіряється список товарів і підтверджується замовлення.
3. Очікування доставки. Відразу після замовлення на сайті AliExpress ви отримаєте трек-код, який є міжнародним поштовим ідентифікатором. Саме він допомагає відстежувати посилку. В середньому доставка в Україну займає 10-30 робочих днів. Це залежить від обраного способу (літаком чи судном). Коли ви замовляєте з АліЕкспрес, кінцева дата доставки завжди вказується в обліковому записі.
Як купувати на AliExpress в Україні: способи оплати
Інтернет-магазин пропонує чимало способів оплати, серед яких електронні гаманці, банківська картка, готівковий розрахунок. Але українці найчастіше оплачують товари з АліЕкспрес саме банківською карткою. Для цього вам потрібно вказати її номер, CVV-код і термін дії.
Як замовити з АліЕкспрес доставку: варіанти
Українцям найбільше подобається в AliExpress те, що деякі продавці пропонують безкоштовну доставку своїх товарів і навіть безкоштовне їх повернення. Щоб при замовленні бачити лише такі пропозиції, потрібно під час пошуку на головні сторінці поставити галочку навпроти варіанту “Безкоштовна доставка” (Free Shipping).
Куди приходять посилки з АліЕкспрес в Україні: на Нову пошту та Укрпошту. При цьому:
- Нова пошта Глобал може доставити вам замовлення прямо з Китаю. Як замовити з АліЕкспрес на Нову пошту? Під час оформлення вибрати пункт “AliExpress Standard Shipping”.
- Якщо вам більше до вподоби Укрпошта і ви не знаєте, як замовити з AliExpress товар саме нею, потрібно написати англійською мовою (можна скористатися допомогою Google Translate) продавцю через опцію “Contact now” вказати, що хотіли б отримати товар через E-packed China Post.
Корисні поради, як замовляти товари на AliExpress
- Як шукати товар на АліЕкспрес, щоб отримати найбільше вигоди? Варто завжди дуже ретельно переглядати кожну пропозицію, яка вам сподобалася. На сторінці товару можна побачити реальні фотографії і відгуки інших покупців, кількість проданих позицій і інше.
- Звертайте увагу на опис товару, а також кількість “зірок”, яку поставили продавцю клієнти.
- Якщо вам сподобалася річ, але ви поки не можете її купити, можна добавити товар в “Wishlist” (“Список бажань”). Так ви не загубите його, коли будете замовляти з АліЕкспрес пізніше.
- Оплата приходить продавцю не відразу. Всі гроші зберігаються у фінансового партнера, а сам продавець з сайту отримує їх лише після того, як ви заберете посилку з AliExpress в Україні. Тому можете бути впевненими в своїй покупці.