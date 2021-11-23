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Як замовляти на AliExpress в Україні

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Як замовляти на AliExpress в Україні

Як оформити замовлення на AliExpress в Україну

AliExpress — популярний в усьому світі інтернет-магазин, де можна знайти найрізноманітніші товари. Українці також можуть замовляти з АліЕкспрес, хоча і потрібно бути готовим до довготривалого доставки замовлень. Як зареєструватися на сайті і купити товар на AliExpress, розбирався ТСН.ua.

Як оформити замовлення на AliExpress в Україні

Для цього вам знадобиться лише кілька хвилин вільного часу і доступ в інтернет:

1. Реєстрація на сайті або вхід в свій профіль. Щоб почати замовляти з AliExpress, потрібно спочатку створити обліковий запис. Зробити це можна через Pinterest, Twitter, Facebook або Google.

2. Вибір товарів і оформлення доставки. Всі товари, які вам сподобалися, варто відразу відправляти до “Корзини”, так ви можете отримати їх одним замовленням і не оплачувати доставку окремо. Для доставки з АліЕкспрес в Україну:

  • вказується контактний телефонний номер;
  • вказується адреса доставки (країна, область, місто, вулиця або відділення Нової пошти);
  • обирається спосіб оплати і вводяться реквізити (щоб подальші замовлення проходили швидше, можна зберегти, наприклад, банківську карту на сайті);
  • ще раз перевіряється список товарів і підтверджується замовлення.

3. Очікування доставки. Відразу після замовлення на сайті AliExpress ви отримаєте трек-код, який є міжнародним поштовим ідентифікатором. Саме він допомагає відстежувати посилку. В середньому доставка в Україну займає 10-30 робочих днів. Це залежить від обраного способу (літаком чи судном). Коли ви замовляєте з АліЕкспрес, кінцева дата доставки завжди вказується в обліковому записі.

Як купувати на AliExpress в Україні: способи оплати

Інтернет-магазин пропонує чимало способів оплати, серед яких електронні гаманці, банківська картка, готівковий розрахунок. Але українці найчастіше оплачують товари з АліЕкспрес саме банківською карткою. Для цього вам потрібно вказати її номер, CVV-код і термін дії.

Як замовити з АліЕкспрес доставку: варіанти

Українцям найбільше подобається в AliExpress те, що деякі продавці пропонують безкоштовну доставку своїх товарів і навіть безкоштовне їх повернення. Щоб при замовленні бачити лише такі пропозиції, потрібно під час пошуку на головні сторінці поставити галочку навпроти варіанту “Безкоштовна доставка” (Free Shipping).

Як замовити з AliExpress в Україну безкоштовно / ©
Як замовити з AliExpress в Україну безкоштовно

Куди приходять посилки з АліЕкспрес в Україні: на Нову пошту та Укрпошту. При цьому:

  • Нова пошта Глобал може доставити вам замовлення прямо з Китаю. Як замовити з АліЕкспрес на Нову пошту? Під час оформлення вибрати пункт “AliExpress Standard Shipping”.
  • Якщо вам більше до вподоби Укрпошта і ви не знаєте, як замовити з AliExpress товар саме нею, потрібно написати англійською мовою (можна скористатися допомогою Google Translate) продавцю через опцію “Contact now” вказати, що хотіли б отримати товар через E-packed China Post.

Корисні поради, як замовляти товари на AliExpress

  1. Як шукати товар на АліЕкспрес, щоб отримати найбільше вигоди? Варто завжди дуже ретельно переглядати кожну пропозицію, яка вам сподобалася. На сторінці товару можна побачити реальні фотографії і відгуки інших покупців, кількість проданих позицій і інше.
  2. Звертайте увагу на опис товару, а також кількість “зірок”, яку поставили продавцю клієнти.
  3. Якщо вам сподобалася річ, але ви поки не можете її купити, можна добавити товар в “Wishlist” (“Список бажань”). Так ви не загубите його, коли будете замовляти з АліЕкспрес пізніше.
  4. Оплата приходить продавцю не відразу. Всі гроші зберігаються у фінансового партнера, а сам продавець з сайту отримує їх лише після того, як ви заберете посилку з AliExpress в Україні. Тому можете бути впевненими в своїй покупці.
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