Tesla поставила деяким своїм клієнтам ультиматум

Це досить логічно.

Компанія Tesla поставила своїм клієнтам ультиматум.

Про це повідомляє Electrek.

Зазначається, що американський автовиробник надіслав замовникам повідомлення з вимогою: якщо автомобілі не будуть викуплені у встановлені терміни, замовлення буде скасовано. В результаті потенційним покупцям доведеться знову замовляти електромобілі вже за вищою ціною.

За даними джерела, може йтися про кілька тисяч клієнтів у США, які затримують викуп електрокарів на пів року або більше. Для кожного з них Tesla визначає свій термін, в який вони змушені будуть ухвалити рішення.

Американці почали навмисно затримувати викуп, щоб отримати обіцяні урядом у 2022 році податкові пільги, які допоможуть значно заощадити.

Додамо, що багато покупців у США не можуть дозволити собі купити електрокар на наявні кошти та отримати кредит. Тому вони відкладають постачання, сподіваючись нагромадити потрібну суму. Раніше Tesla віддавала їх автомобілі іншим клієнтам, зберігаючи розміщені заявки.

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