Tesla поставила некоторым своим клиентам ультиматум

Это вполне логично.

Компания Tesla поставила своим клиентам ультиматум.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что американский автопроизводитель направил заказчикам уведомление с требованием: если автомобили не будут выкуплены в установленные сроки, заказ будет отменен. В результате потенциальным покупателям придется снова заказывать электромобили уже по более высокой цене.

По данным источника, речь может идти о нескольких тысячах клиентов в США, которые задерживают выкуп электрокаров на полгода или более. Для каждого из них Tesla определяет свой срок, в который они вынуждены будут принять решение.

Американцы начали специально задерживать выкуп, чтобы получить обещанные правительством в 2022 году налоговые льготы, которые помогут значительно сэкономить.

Добавим, что многие покупатели в США не могут позволить себе купить электрокар на средства и получить кредит. Поэтому они откладывают поставки в надежде накопить нужную сумму. Ранее Tesla отдавала их авто другим клиентам, сохраняя размещенные заявки.

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