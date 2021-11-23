Как заказывать на AliExpress в Украине

AliExpress – популярный во всем мире интернет-магазин, где можно найти самые разные товары. Украинцы также могут заказывать с АлиЭкспресс, хотя и нужно быть готовым к длительной доставке заказов. Как зарегистрироваться на сайте и купить товар на AliExpress, разбирался ТСН.ua.
Как оформить заказ на AliExpress в Украине
Для этого вам понадобится всего несколько минут свободного времени и доступ в интернет:
1. Регистрация на сайте или вход в свой профиль. Чтобы начать заказывать с AliExpress, нужно сначала создать аккаунт. Сделать это можно через Pinterest, Twitter, Facebook или Google.
2. Выбор товаров и оформление доставки. Все товары, которые вам понравились, следует сразу отправлять в “Корзину”, так вы можете получить их одним заказом и не оплачивать доставку отдельно.
Для доставки из АлиЭкспресс в Украину:
- указывается контактный телефонный номер;
- указывается адрес доставки (страна, область, город, улица или отделение Новой почты);
- выбирается способ оплаты и вводятся реквизиты (чтобы дальнейшие заказы делать быстрее, можно сохранить, например, банковскую карту на сайте);
- еще раз проверяется список товаров и подтверждается заказ.
3. Ожидание доставки. Сразу после заказа на сайте AliExpress вы получите трек-код, являющийся международным почтовым идентификатором. Именно он помогает отслеживать посылку. В среднем доставка в Украину занимает 10-30 рабочих дней. Это зависит от выбранного способа (самолетом или судном). При заказе с АлиЭкспресс конечная дата доставки всегда указывается в аккаунте.
Как покупать на AliExpress в Украине: способы оплаты
Интернет-магазин предлагает немало способов оплаты, среди которых электронные кошельки, банковская карта, наличный расчет. Но украинцы чаще всего оплачивают товары с АлиЭкспресс именно банковской картой. Для этого вам нужно указать номер, CVV-код и срок действия.
Как заказать с АлиЭкспресс доставку: варианты
Украинцам больше нравится в AliExpress то, что некоторые продавцы предлагают бесплатную доставку своих товаров и даже бесплатный их возврат. Чтобы при заказе видеть только такие предложения, нужно при поиске на главной странице поставить галочку напротив варианта “Бесплатная доставка” (Free Shipping).
Куда приходят посылки из АлиЭкспресса в Украине: на Новую почту и Укрпочту. При этом:
- Новая почта Глобал может доставить вам заказ прямо из Китая. Как заказать с АлиЭкспресс на Новую почту? При оформлении выбрать пункт AliExpress Standard Shipping.
- Если вам больше нравится Укрпочта и вы не знаете, как заказать с AliExpress товар именно на ней, нужно написать на английском языке (можно воспользоваться помощью Google Translate) продавцу через опцию “Contact now” указать, что хотели бы получить товар через E-packed China Post.
Полезные советы по заказу товаров на AliExpress
- Как искать товар на АлиЭкспресс, чтобы получить больше выгоды? Стоит всегда очень тщательно просматривать каждое понравившееся вам предложение. На странице товара можно увидеть реальные фотографии и отзывы других покупателей, количество проданных позиций и прочее.
- Обращайте внимание на описание товара, а также количество звезд, которое поставили продавцу клиенты.
- Если вам понравилась вещь, но вы пока не можете ее купить, можно добавить товар в "Wishlist" ("Список желаний"). Так вы не потеряете его, когда будете заказывать с АлиЭкспресс позже.
- Оплата приходит продавцу не сразу. Все деньги хранятся у финансового партнера, а сам продавец с сайта получает их только после того, как вы заберете посылку из AliExpress в Украине. Поэтому можете быть уверены в своей покупке.