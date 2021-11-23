Как оформить заказ на AliExpress в Украину

Как заказывать на AliExpress в Украине

Как заказывать на AliExpress в Украине

AliExpress – популярный во всем мире интернет-магазин, где можно найти самые разные товары. Украинцы также могут заказывать с АлиЭкспресс, хотя и нужно быть готовым к длительной доставке заказов. Как зарегистрироваться на сайте и купить товар на AliExpress, разбирался ТСН.ua.

Как оформить заказ на AliExpress в Украине

Для этого вам понадобится всего несколько минут свободного времени и доступ в интернет:

1. Регистрация на сайте или вход в свой профиль . Чтобы начать заказывать с AliExpress, нужно сначала создать аккаунт. Сделать это можно через Pinterest, Twitter, Facebook или Google.

2. Выбор товаров и оформление доставки . Все товары, которые вам понравились, следует сразу отправлять в “Корзину”, так вы можете получить их одним заказом и не оплачивать доставку отдельно.

Для доставки из АлиЭкспресс в Украину:

указывается контактный телефонный номер;

указывается адрес доставки (страна, область, город, улица или отделение Новой почты);

выбирается способ оплаты и вводятся реквизиты (чтобы дальнейшие заказы делать быстрее, можно сохранить, например, банковскую карту на сайте);

еще раз проверяется список товаров и подтверждается заказ.

3. Ожидание доставки . Сразу после заказа на сайте AliExpress вы получите трек-код, являющийся международным почтовым идентификатором. Именно он помогает отслеживать посылку. В среднем доставка в Украину занимает 10-30 рабочих дней. Это зависит от выбранного способа (самолетом или судном). При заказе с АлиЭкспресс конечная дата доставки всегда указывается в аккаунте.

Как покупать на AliExpress в Украине: способы оплаты

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Интернет-магазин предлагает немало способов оплаты, среди которых электронные кошельки, банковская карта, наличный расчет. Но украинцы чаще всего оплачивают товары с АлиЭкспресс именно банковской картой. Для этого вам нужно указать номер, CVV-код и срок действия.

Как заказать с АлиЭкспресс доставку: варианты

Украинцам больше нравится в AliExpress то, что некоторые продавцы предлагают бесплатную доставку своих товаров и даже бесплатный их возврат. Чтобы при заказе видеть только такие предложения, нужно при поиске на главной странице поставить галочку напротив варианта “Бесплатная доставка” (Free Shipping).

Как заказать с AliExpress в Украину бесплатно

Куда приходят посылки из АлиЭкспресса в Украине: на Новую почту и Укрпочту. При этом:

Новая почта Глобал может доставить вам заказ прямо из Китая. Как заказать с АлиЭкспресс на Новую почту? При оформлении выбрать пункт AliExpress Standard Shipping.

Если вам больше нравится Укрпочта и вы не знаете, как заказать с AliExpress товар именно на ней, нужно написать на английском языке (можно воспользоваться помощью Google Translate) продавцу через опцию “Contact now” указать, что хотели бы получить товар через E-packed China Post.

Полезные советы по заказу товаров на AliExpress