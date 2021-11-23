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Как заказывать на AliExpress в Украине

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Как заказывать на AliExpress в Украине

Как оформить заказ на AliExpress в Украину

AliExpress – популярный во всем мире интернет-магазин, где можно найти самые разные товары. Украинцы также могут заказывать с АлиЭкспресс, хотя и нужно быть готовым к длительной доставке заказов. Как зарегистрироваться на сайте и купить товар на AliExpress, разбирался ТСН.ua.

Как оформить заказ на AliExpress в Украине

Для этого вам понадобится всего несколько минут свободного времени и доступ в интернет:

1. Регистрация на сайте или вход в свой профиль. Чтобы начать заказывать с AliExpress, нужно сначала создать аккаунт. Сделать это можно через Pinterest, Twitter, Facebook или Google.

2. Выбор товаров и оформление доставки. Все товары, которые вам понравились, следует сразу отправлять в “Корзину”, так вы можете получить их одним заказом и не оплачивать доставку отдельно.

Для доставки из АлиЭкспресс в Украину:

  • указывается контактный телефонный номер;
  • указывается адрес доставки (страна, область, город, улица или отделение Новой почты);
  • выбирается способ оплаты и вводятся реквизиты (чтобы дальнейшие заказы делать быстрее, можно сохранить, например, банковскую карту на сайте);
  • еще раз проверяется список товаров и подтверждается заказ.

3. Ожидание доставки. Сразу после заказа на сайте AliExpress вы получите трек-код, являющийся международным почтовым идентификатором. Именно он помогает отслеживать посылку. В среднем доставка в Украину занимает 10-30 рабочих дней. Это зависит от выбранного способа (самолетом или судном). При заказе с АлиЭкспресс конечная дата доставки всегда указывается в аккаунте.

Как покупать на AliExpress в Украине: способы оплаты

Интернет-магазин предлагает немало способов оплаты, среди которых электронные кошельки, банковская карта, наличный расчет. Но украинцы чаще всего оплачивают товары с АлиЭкспресс именно банковской картой. Для этого вам нужно указать номер, CVV-код и срок действия.

Как заказать с АлиЭкспресс доставку: варианты

Украинцам больше нравится в AliExpress то, что некоторые продавцы предлагают бесплатную доставку своих товаров и даже бесплатный их возврат. Чтобы при заказе видеть только такие предложения, нужно при поиске на главной странице поставить галочку напротив варианта “Бесплатная доставка” (Free Shipping).

Как заказать с AliExpress в Украину бесплатно / ©
Как заказать с AliExpress в Украину бесплатно

Куда приходят посылки из АлиЭкспресса в Украине: на Новую почту и Укрпочту. При этом:

  • Новая почта Глобал может доставить вам заказ прямо из Китая. Как заказать с АлиЭкспресс на Новую почту? При оформлении выбрать пункт AliExpress Standard Shipping.
  • Если вам больше нравится Укрпочта и вы не знаете, как заказать с AliExpress товар именно на ней, нужно написать на английском языке (можно воспользоваться помощью Google Translate) продавцу через опцию “Contact now” указать, что хотели бы получить товар через E-packed China Post.

Полезные советы по заказу товаров на AliExpress

  1. Как искать товар на АлиЭкспресс, чтобы получить больше выгоды? Стоит всегда очень тщательно просматривать каждое понравившееся вам предложение. На странице товара можно увидеть реальные фотографии и отзывы других покупателей, количество проданных позиций и прочее.
  2. Обращайте внимание на описание товара, а также количество звезд, которое поставили продавцу клиенты.
  3. Если вам понравилась вещь, но вы пока не можете ее купить, можно добавить товар в "Wishlist" ("Список желаний"). Так вы не потеряете его, когда будете заказывать с АлиЭкспресс позже.
  4. Оплата приходит продавцу не сразу. Все деньги хранятся у финансового партнера, а сам продавец с сайта получает их только после того, как вы заберете посылку из AliExpress в Украине. Поэтому можете быть уверены в своей покупке. 
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