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Молдова полностью выплатила долг перед "Газпромом"

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Молдова полностью выплатила долг перед "Газпромом"

ТСН.ua

Молдова заплатила России за газ 74 миллиона долларов долга.

АО "Молдвагаз" перечислило российскому монополисту "Газпрома" задолженные средства за потребленное голубое топливо.

Об этом сообщает компания " Молдвагаз".

"АО "Молдвагаз" перечислил САП "Газпром" оплату за потребленный природный газ в октябре и первой половине ноября", — говорится в сообщении компании.

Глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан на странице в Facebook добавил, Молдова погасила текущую задолженность перед "Газпромом" в размере $75 млн.

Стоит отметить, что прежний контракт с "Газпромом" закончился 30 сентября, новый вступил в силу 1 ноября. В октябре компания Молдовы покупала газ по временному контракту по ценам международного рынка. После подписания нового контракта тарифы для потребителей повысились в 2,4 раза в соответствии с условиями контракта.

Напомним, "Газпром" угрожал прекратить поставки газа в Молдову из-за задолженности за газоснабжение.

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