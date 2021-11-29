Подожгли волосы и лицо: в Хмельницкой области поиздевались над парнем

Подожгли волосы и лицо: в Хмельницкой области поиздевались над парнем

Инцидент произошел вблизи ночного клуба.

В Хмельницкое районное управление полиции обратился 18-летний парень с заявлением об избиении вблизи одного из развлекательных заведений областного центра.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

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По его словам, неизвестный на выходе из ночного клуба поджег ему волосы и лицо. Сейчас молодой человек находится на стационарном лечении.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия и изучают видео с камер наблюдения вблизи ночного клуба.

Напомним, в Днепре несколько мужчин избили и затолкали в автомобиль местного жителя. После чего увезли его в неизвестном направлении.

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