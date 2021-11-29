Експерти назвали першу ознаку підвищеного холестерину

Холестерин є необхідною речовиною, яка допомагає будувати здорові клітини в нашому тілі, але коли його надто багато, це може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, як-от інсульт або серцевий напад.

Велика кількість холестерину, або надлишок «поганого холестерину», який є ліпопротеїном низької щільності (ЛПНЩ), накопичується в наших кровоносних судинах і в кінцевому підсумку ускладнює протікання крові через артерії, що може призвести до відчуття поколювання, оніміння або холоду.

Високий рівень холестерину може бути генетично обґрунтованим, але зазвичай він викликаний неправильним харчуванням і неправильним способом життя.

Медики розповіли, як визначити, що у вас підвищений рівень холестерину.

Як часто ви повинні перевіряти рівень холестерину

Нейрохірург Пархам Яшар повідомив, що перевіряти рівень холестерину – це те, що повинен робити кожен. Особливо, починаючи з 20 років, добре перевіряти рівень холестерину кожні п’ять років, якщо ви маєте низький ризик серцево-судинних захворювань. Однак для тих, у кого є фактори ризику серцево-судинних захворювань, може знадобитися частіше ніж кожні п’ять років, особливо якщо рівень холестерину підвищується.

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Фактори ризику

На додаток до вибору способу життя, такого як неправильне харчування, відсутність фізичних навантажень, куріння та надмірне вживання алкоголю, фактори ризику включають сімейний анамнез серцево-судинних захворювань або високий рівень холестерину, діабет, ожиріння або попередній анамнез. підвищений рівень холестерину.

Симптоми високого холестерину

Високий рівень холестерину, як правило, не має жодних помітних симптомів. Єдиний вірний спосіб визначити це за допомогою аналізу крові.

У більшості випадків високий рівень холестерину не викликає значних ознак і симптомів, скоріше веде нездоровий спосіб життя, який може призвести до високого рівня холестерину та піддавати вас ризику інсульту або серцевого нападу. З часом з’являються холестеринові бляшки і звужують артерії, що спричиняють такі події.

Якщо ви курите, маєте зайву вагу, високий кров'яний тиск або діабет, це може свідчити про високий рівень холестерину. Також ранній початок ішемічної хвороби серця є ознакою, а також відкладення холестерину під шкірою, що називаються ксантомами, часто виникають у сухожиллях, або якщо у вас є член сім’ї, у якого була раптова передчасна серцева смерть.

Якщо ваш ІМТ перевищує 30, ви ризикуєте мати підвищений рівень холестерину. Якщо у вас велика окружність талії – для чоловіків окружність талії понад 40 дюймів збільшує ризик високого рівня холестерину. Для жінок талія окружність більше 35 дюймів збільшує ваш ризик. Якщо ви регулярно їсте дієту з високим вмістом нездорових жирів, як-от смажена їжа, випічка та десерти, у вас може бути підвищений рівень холестерину, а відсутність фізичної активності сприяє підвищенню рівня холестерину. Без фізичної активності це збільшує ваш ризик ожиріння, що може збільшити ваші шанси на розвиток високого рівня холестерину. Більшості здорових дорослих рекомендується займатися принаймні 150 хвилинами вправ середньої інтенсивності на тиждень.

Крім того, лікарі пояснюють, що сімейна гіперхолестеринемія - це стан, який може бути успадкований від одного або обох ваших батьків. Він виникає, коли ваше тіло не може видалити ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) з організму, що призводить до підвищення рівня холестерину.

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Фактори, які ви можете контролювати: як знизити холестерин

Є кілька речей, які ми можемо зробити, щоб запобігти високому холестерину. Доктор Ростомян каже: «хороша новина полягає в тому, що існує багато засобів для зміни способу життя, які ви можете застосувати, щоб запобігти підвищенню рівня холестерину та жити більш здоровим, тривалим і функціональним життям.

Ваша дієта — вживання занадто великої кількості насичених жирів або транс-жирів шкідливо і може підвищити рівень «поганого» холестерину. Ви можете знайти насичені жири в червоному м’ясі та цільному молоці.

Згідно з USDA, транс-жири заборонено використовувати в харчовій промисловості, але часто їх можна знайти в упакованих закусках або десертах.

Тримайте свою вагу під контролем, ІМТ 30 ідеально підходить для запобігання ризику

Вправи, принаймні 150 хвилин на тиждень, аеробні вправи, покращують рівень хорошого холестерину, HDL

Кинути палити. Тютюн знижує рівень ЛПВЩ, «хорошого» холестерину.

Пити помірно, алкоголь. Занадто багато алкоголю може підвищити загальний рівень холестерину.

Їжте менше рафінованого цукру, цукор є прозапальним і може сприяти утворенню холестеринових бляшок у ваших кровоносних судинах і викликати раннє захворювання.

Загалом, вживання менше обробленої їжі, більше середземноморської дієти і менше стандартної американської дієти значно попередить у вас високий рівень холестерину.

Середземноморська дієта включає багато свіжих фруктів і овочів, корисні олії, морепродукти, горіхи та насіння, які мають протизапальну природу. Запальна їжа – це рафіновані вуглеводи, хлібобулочні вироби з високим вмістом цукру, біле борошно та цукор, шкідливі олії, такі як рапсова олія, або фаст-фуд є надзвичайно шкідливими для здоров’я і підвищить ризик діабету, високого рівня холестерину та серцево-судинних захворювань».

Фактори, які ви не можете контролювати

Вік. Навіть у маленьких дітей ми можемо спостерігати підвищений рівень холестерину, хоча це набагато частіше зустрічається у людей старше 40 років. З віком ваша печінка стає менш здатною виводити холестерин ЛПНЩ.

Генетика, у деяких спадкових ситуаціях, таких як сімейна гіперхолестеринемія, через вашу генетичну структуру, ваш організм не зможе видалити холестерин ЛПНЩ з вашого кровотоку або розщепити його в печінці. Якщо у вас є сімейний анамнез, ранній скринінг є найкращим заходом для початку лікування та запобігання серцево-судинним подіям, таким як інсульт або серцевий напад.

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