Бездріжджовий хліб з маком і кунжутом

Цей простий рецепт стане справжньою знахідкою для всіх любителів ароматної домашньої випічки.

Хочете смачного та корисного хлібця на сніданок або обід? Обов'язково спробуйте цей рецепт. Тут не доведеться заздалегідь готувати опару, довго вимішувати тісто та звикати до дріжджів. Процес приготування забирає не більше 15 хвилин, далі за вас працюватиме духовка, а от результат перевершить очікування. Тож до справи!

Час приготування: 60 хвилин

Інгредієнти:

200 г пшеничного борошна;

50 г цільнозернового борошна;

300 мл кефіру;

2 ст. л. вівсяних пластівців;

2 ст. л. рослинної олії;

2 ст. л. обсмаженого кунжуту;

2 ст. л. сирого маку;

1 ч. л. меду;

1 ч. л. соди;

1 ч. л. солі;

1/2 ч. л. розпушувача;

Приготування покроково:

1. У глибокій мисці змішати всі сухі інгредієнти: борошно, пластівці, сіль, розпушувач.

2. В окрему миску наливаємо кефір, додаємо соду і залишаємо на 5 хвилин. В цей час кефір погасить соду. Суміш трохи збільшиться в об'ємі.

3. На пательні підсмажуємо кунжут до золотистого кольору.

4. У миску з кефіром додаємо рослинну олію і мед. Добре перемішуємо.

5. У сухі інгредієнти виливаємо кефірну суміш і добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо мак і кунжут, ще раз добре перемішуємо.

6. Дно форми застеляємо пергаментом або змащуємо рослинною олією. Викладаємо тісто і ставимо в розігріту до 200°C духовку.

Випікаємо 40-45 хвилин. Час приготування залежить від розміру форми. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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