Карпати засипає снігом: на горі Піп Іван температура опустилася до -3

Карпати засипає снігом: на горі Піп Іван температура опустилася до -3

Видимість становить лише до 40 метрів.

У понеділок, 29 листопада, Карпати продовжує засипає снігом.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що на горі Піп Іван Чорногорський видимість становить лише до 40 метрів. Температура повітря знизилася до 3 градусів морозу. Вітер південно-східній 8-10 м/с.

"Станом на 07:45 29.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Падає сніг", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли синоптики, початок зими в Україні буде зі снігом, повернуться також і нічні морози. Тиждень, 29 листопада-5 грудня, буде прохолодний та багатий на опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

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