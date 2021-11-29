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У Кривому Розі пацієнт з коронавірусом випав з вікна лікарні

У Кривому Розі пацієнт з коронавірусом випав з вікна лікарні

Чоловік проходив курс лікування у коронавірусному відділенні.

У Кривому Розі пацієнт 16 міськлікарні випав з вікна 8 поверху. Він перебував на лікуванні у медзакладі з діагнозом коронавірус.

Цю інформацію ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

Подія сталася сьогодні, 29 листопада, близько 8 години ранку. Під вікнами Криворізької міськлікарні №16 знайшли тіло чоловіка, який виявився пацієнтом медзакладу.

"Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення, що на території 16-ї міськлікарні Кривого Рогу було виявлено тіло чоловіка. Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу. Причини смерті криворіжця встановлюються", - прокоментувала ТСН.ua речниця місцевої поліції Оксана Лєсонєн.

Чоловікові було 64 роки. Загиблий проходив курс лікування від COVID-19.

Нагадаємо, що житель Рожищенського району Волинської області ледь не наклав на себе руки. Чоловік хотів вчинити самогубство нібито через образи на рідних.

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