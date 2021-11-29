Чотирилапі на хвилях: у Бразилії провели чемпіонат з серфінгу для собак

Чотирилапі на хвилях: у Бразилії провели чемпіонат з серфінгу для собак

У змаганнях взяли участь 26 команд.

Серфінг для собак – у Бразилії повели незвичайний чемпіонат.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 29 листопада.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь 26 команд серфінгістів-аматорів та їхні песиків. Тваринам-початківцям видали рятувальні жилети, а бувалі змагалися без захисту.

Перемогу здобула собака Парафіна та її власник. Ця команда вже брала участь у світових чемпіонатах із серфінгу для собак та навіть вигравала медалі.

Нагадаємо, у вересні чемпіонат із собачого серфінгу провели у Каліфорнії. Там ловили хвилю чотири десятки чотирилапих спортсменів. Переможцем став білий тер'єр Піті.